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Жители Самарской области могут пройти обучение по оказанию первой помощи

4 июля 2024 13:54
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Жители Самарской области могут пройти обучение по оказанию первой помощи

Специальные курсы по обучению оказания первой помощи проводятся на базе Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, «Школа первой помощи» работает в Самарской поликлинике №14. Также население обучают специалисты Самарского отделения Российского Красного Креста.

«Мы обучаем как медицинских работников, так и преподавателей дошкольных, школьных, средних специальных и высших образовательных учреждений, инструкторов по обучению работников трудовых коллективов оказанию первой помощи, водителей автотранспортных средств, волонтеров и всех желающих. Наши преподаватели имеют большой врачебный опыт, а также практический опыт работы при ликвидации медико-санитарных последствий в чрезвычайных ситуациях. С целью улучшения усвоения материла и качественной отработки практических навыков первой помощи обучение проводится только в очном формате на базе нашего центра», - рассказал начальник организационно-методического отдела Сергей Скворок.

На базе центра обучение проводится по целому ряду образовательных программ, в том числе "Оказание первой помощи", "Базовая сердечно-легочная реанимация", "Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях и угрожающих жизни состояниях" и т.д. Например, программа "Оказание первой помощи" предназначена для подготовки гражданского населения по оказанию первой помощи пострадавшим с травмами и угрожающими жизни состояниями. Она рассчитана на 16 часов.
Для записи на курсы и уточнения информации по образовательным программам можно обращаться по телефонам (846)2257133 (доб.131), (846)225-73-30.

«Российский Красный Крест предлагает разнообразные мероприятия по обучению Первой помощи - от мастер-классов для школьников до серьезного 4х дневного обучения с выдачей официального сертификата, - рассказал председатель общественной организации Александр Муравец. - Самарским отделением за год обучено около 6000 граждан. В этом году мы дополнительно подготовили тренера 2-го уровня, 9 младших инструкторов и планируем обучить уже 8000 жителей нашей области».
Записаться на курсы Красного Креста и узнать подробности можно по телефону (846)3315771.

Также с апреля 2023 года в поликлинике №14 реализуется проект «Школа первой помощи». Занятия проходят два раза в месяц , во второй и третий четверг.
В июле посетить школу первой помощи можно 11 и 18 числа.
Курс включает лекции и практические занятия по следующим направлениям:
✔неотложные состояния и первая помощь
✔работа с манекеном - наложение жгута и повязки
✔сердечно-легочная реанимация.

Фото - Минздрав региона

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