Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
«Земский доктор»: молодой врач присоединился к коллективу Похвистневской больницы

17 ноября 2025 16:16
150
Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.

Благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в этом году коллектив Похвистневской центральной районной больницы пополнили 8 новых специалистов. Среди них – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в селе Северный Ключ Виктория Трондина.

Виктория Владимировна три года работала в детском неврологическом отделении Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Принять решение о переезде помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.

 «Решение о переезде было осознанным – хотелось быть ближе к родным местам. Село Северный Ключ – небольшой поселок, где проживает порядка 120 человек, в основном пожилые люди. Встретили меня на новом месте очень дружелюбно. Приобретенный опыт в областной больнице очень помогает на новой работе», – поделилась Виктория Трондина.

По словам главного врача Похвистневской больницы Николая Микаскина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.

 «Наша задача – не просто привлечь специалистов, но и создать все условия, чтобы они остались жить и работать в нашем районе
Мы обеспечиваем медработников квартирой в городе или домом в сельской местности, предоставляем места в детских садах и школах без очереди. Кроме того, с этого года от больницы мы выделяем средства на обустройство в быту», – отметил главный врач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Медицина

