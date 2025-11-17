«Земский доктор»: молодой врач присоединился к коллективу Похвистневской больницы

150

Благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в этом году коллектив Похвистневской центральной районной больницы пополнили 8 новых специалистов. Среди них – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в селе Северный Ключ Виктория Трондина.



Виктория Владимировна три года работала в детском неврологическом отделении Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Принять решение о переезде помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.



«Решение о переезде было осознанным – хотелось быть ближе к родным местам. Село Северный Ключ – небольшой поселок, где проживает порядка 120 человек, в основном пожилые люди. Встретили меня на новом месте очень дружелюбно. Приобретенный опыт в областной больнице очень помогает на новой работе», – поделилась Виктория Трондина.



По словам главного врача Похвистневской больницы Николая Микаскина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.



«Наша задача – не просто привлечь специалистов, но и создать все условия, чтобы они остались жить и работать в нашем районе

Мы обеспечиваем медработников квартирой в городе или домом в сельской местности, предоставляем места в детских садах и школах без очереди. Кроме того, с этого года от больницы мы выделяем средства на обустройство в быту», – отметил главный врач.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

Фото: минздрав СО