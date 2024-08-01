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В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»

1 августа 2024 18:35
103
При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.

Участковая медсестра Александра Головачёва пополнила коллектив Шигонской больницы в феврале этого года.

Медработник окончила Сызранский медицинский колледж, трудилась во взрослой и детской хирургии , в детской реанимации, в ковидном госпитале. Вернулась в Шигонский район и трудоустроилась по кадровой программе.

«Шигонский район – моя малая родина. Я рада, что теперь работаю здесь, помогаю людям и при этом больше времени провожу с семьёй, – рассказала медсестра, – Стационарный опыт сильно отличается от работы в поликлинике, но коллеги всегда подсказывают и помогают».

При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.

Администрацией Шигонской больницы проводится активная работа по привлечению и закреплению медперсонала.

«Помимо программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", специалисты могут принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территорий". Компенсируем аренду жилья, предоставляем служебное. Кроме того, на сегодняшний день 18 студентов ссузов и вузов заключили с нами целевые договоры. В следующем году ожидаем целевиков терапевта и реаниматолога», – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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