В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»

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Участковая медсестра Александра Головачёва пополнила коллектив Шигонской больницы в феврале этого года.



Медработник окончила Сызранский медицинский колледж, трудилась во взрослой и детской хирургии , в детской реанимации, в ковидном госпитале. Вернулась в Шигонский район и трудоустроилась по кадровой программе.



«Шигонский район – моя малая родина. Я рада, что теперь работаю здесь, помогаю людям и при этом больше времени провожу с семьёй, – рассказала медсестра, – Стационарный опыт сильно отличается от работы в поликлинике, но коллеги всегда подсказывают и помогают».



При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.



Администрацией Шигонской больницы проводится активная работа по привлечению и закреплению медперсонала.



«Помимо программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", специалисты могут принять участие в долевом строительстве жилых домов в рамках "Комплексного развития сельских территорий". Компенсируем аренду жилья, предоставляем служебное. Кроме того, на сегодняшний день 18 студентов ссузов и вузов заключили с нами целевые договоры. В следующем году ожидаем целевиков терапевта и реаниматолога», – отметил главный врач Шигонской больницы Александр Суханов.

Фото: минздрав СО