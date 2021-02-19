Врачи Самарской больницы № 8 вылечили от COVID-19 100- летнюю пациентку

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Из инфекционного госпиталя Самарской городской больницы № 8 выписан пациент в возрасте 100 лет. Женщина проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь и она с выздоровлением выписана домой, под наблюдение врачей поликлиники, сообщается в Instagram Минздрав Самарской области.



«Инфекционный госпиталь на базе нашей больницы был развернут в октябре, за этот период мы оказали помощь более 1200 пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание, - рассказала заместитель главного врача больницы Марина Цветкова. - Около 10 процентов - это пациенты старше 80 лет. Старшее поколение наиболее тяжело переносит новую коронавирусную инфекцию, поэтому призываю проявлять важную заботу о пожилых родственниках, создать условия для их самоизоляции, соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией. Также напоминаю, что сегодня действенной мерой профилактики является вакцинация от коронавируса».

Фото: Instagram