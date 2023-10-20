В Самаре проходит Всероссийская конференция по кардиологии

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян обратился с приветствием к участникам 12-й Всероссийской конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы».

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – крупнейший федеральный проект национального проекта «Здравоохранение». Он включает оснащение и переоснащение первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров, обеспечение лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, совершенствование оказания медпомощи и внедрение современных методов лечения», — отметил руководитель ведомства.

В 16 специализированных учреждениях- 6 региональных сосудистых центрах и 10 первичных сосудистых отделениях — созданы современные условия оказания медпомощи

116 единиц современного оборудования,в том числе ангиографы, аппараты КТ и МРТ, поставлены в подразделения

Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в этом году открыт в Сызрани — для 230 тысяч жителей приблизили специализированную медпомощь

1200 пациентов с артериальной гипертензией -участники федерального пилотного проекта «Персональные медицинские помощники»

более 18 000 пациентов получают бесплатные лекарства после сложных операций на сердце и сосудах

«Важнейшее направление совместной работы — профилактическое — предупредить развитие сосудистых катастроф путем внедрения культуры заботы о своем здоровье, прохождения диспансеризации и приверженности пациентов к лечению. В организации работы службы также чрезвычайно важно эффективное взаимодействие всех звеньев — поликлиник, скорой помощи и стационаров», — подчеркнул Армен Бенян.

Руководитель ведомства пожелал участникам конференции конструктивного обмена опытом и дальнейшего внедрения лучших практик. Научная программа конференции посвящена сложным аспектам кардиологической науки-от физиологии и генетики до самых современных методов профилактики,диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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