В регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак

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На уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 10000 доз. В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.

Напомним, на заседании оперативного штаба в понедельник 18 января Глава региона Дмитрий Азаров поставил перед Правительством области задачу – настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке.

«Нужно ускорить получение вакцин Самарской областью. Поручаю отрабатывать с профильными федеральными министерствами и поставщиками этот важный вопрос каждый день», — подчеркнул глава региона.

Всего в регион поставлено более 22 000 доз вакцины, привито более 10 000 человек.

Напомним, в первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями.

Вакцинация производится по предварительной записи. При поступлении вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию. Для жителей Самарской области обеспечена возможность дистанционной записи на вакцинацию от COVID-19 посредством Единой электронной регистратуры Самарской области, портала Госуслуг, единого контакт-центра (горячей линии по номеру 122) и контакт-центров регистратур. Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122, передает пресс-служба облправительства.