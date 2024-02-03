В больнице №5 Тольятти активно развиваются борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Денис Бутолин с рабочим визитом посетили Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 Тольятти.



Совместно с главным врачом учреждения Алексеем Кирсановым проконтролировали работу подразделений учреждения. Особое внимание уделили мероприятиям по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями - приоритетным направлениям национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Специалисты ознакомились с работой нового отделения нейрореанимации на 10 коек. Также обсудили со специалистами отделения рентгеноваскулярных методов диагностики и лечения организацию помощи пациентам. С 2021 года врачи провели почти 9000 оперативных вмешательств.



Руководитель ведомства также проинспектировал подготовку отделения реабилитации, где в настоящее время проводятся ремонтные работы. Армен Бенян поручил главному врачу совместно со специалистами ведомства в кратчайшие сроки подготовить подробную дорожную карту и контролировать ее исполнение.



На совещании с коллективом больницы Алексей Кирсанов рассказал о плановой работе по созданию современных условий для пациентов и медицинских работников. За последние годы в учреждении:

проведено переоснащение первичного сосудистого отделения и регионального сосудистого центра – в распоряжении медработников новая медтехнкиа - ангиограф, система нейроэндоскопическая, аппараты УЗИ, ЭХО-КГ, КТ и др.

создано отделение нейрореанимации

обновляется автопарк оборудования онкологической службы. Благодаря нацпроекту в подразделениях больницы установлены маммограф, рентгеновский аппарат, МРТ, линейный ускоритель, система брахитерапии, передвижной аппарат С-дуга и др.

особое внимание - развитию паллиативной помощи

построен инфекционный модульный корпус. В нем пролечено более 3,6 тысяч пациентов.

внедрено 26 новых лечебных и диагностических методов.

Армен Бенян подчеркнул, что в центре внимания всех обновлений всегда 2 главных человека системы здравоохранения - пациент и медицинский работник.



«Мы совместно ежедневно решаем вопросы, связанные со снижением смертности, повышением продолжительности жизни, реализацией мероприятий национальных проектов. Развиваем отдельные направления, но всегда понимаем, что еще предстоит сделать. В 2024 году максимальное внимание уделим единой региональной медицинской информационной системе. В работу с ней должны быть включены средний медперсонал, все врачи, заведующие отделениями. Это поможет создать большую базу данных для работы, отладить многие процессы и обеспечить преемственность в организации деятельности всех служб отрасли. Благодарю каждого сотрудника крупнейшей больницы за вклад в систему областного здравоохранения, за работу на передовой борьбы за жизни и здоровье. Призываю соблюдать важные принципы нашей работы – забота о пациентах и уважение друг к другу. И желаю продолжать качественную слаженную работу в стенах учреждения», - отметил руководитель ведомства.

Армен Бенян также вручил награды специалистам тольяттинской больницы.