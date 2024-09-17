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Татьяна Сочинская приняла участие в программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов

17 сентября 2024 17:19
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Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения

Об этом напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская на программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов.

"Комплекс мероприятий, который направлен на обеспечение безопасности пациента, прежде всего, сопряжён со своевременной постановкой диагноза - как быстро, точно, оперативно будет установлен диагноз и соответственно правильно определен лечебно-диагностический и лечебный процесс. Поэтому диагностике уделяется огромное внимание, и неслучайно в этом году тема Всемирного дня безопасности пациентов посвящена ее улучшению", - отметила Татьяна Сочинская.

В последние годы благодаря реализации национальных проектов и региональной поддержке проводятся масштабные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение диагностическим, в том числе высокотехнологичным оборудованием.

"Диагностика – это процесс взаимодействия врача и пациента. Сегодня приоритетные мероприятия направлены на профилактику заболеваний и своевременную диагностику. И они реализуются на всех этапах, начиная с работы фельдшерского пункта, где имеется необходимое диагностическое оборудование, позволяющее своевременно поставить диагноз. При этом ответственность пациента состоит в том, чтобы он вовремя обратился в медучреждение с профилактической целью, даже если его вообще ничего не беспокоит - на диспансеризацию или профилактический медосмотр. И в дальнейшем при выявлении болезни чётко слышать, слушать и обязательно исполнять всё, что назначает врач,- рассказала Татьяна Сочинская.- Задача системы здравоохранения — создать необходимые условия и минимизировать те риски, которые существуют на каждом этапе профилактики, диагностики, лечения и последующего наблюдения пациента".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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