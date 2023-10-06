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Специалисты Перинатального центра больницы Середавина помогли появиться на свет 115 двойням и 4 тройням

6 октября 2023 18:18
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Сегодня в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоялась выписка двойни - мальчиков Ивана и Алексея.

Сегодня в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоялась выписка двойни - мальчиков Ивана и Алексея. Это уже 115-я двойня в этом году. Также в этом году в учреждении родились 4 тройни. 

Малыши родились раньше срока, но благодаря квалифицированной помощи специалистов Перинатального центра мальчики окрепли и сегодня вместе с мамой отправились домой.

«Спасибо врачам от Бога!  Они помогли мне и нашим малышам»,- рассказала мама Мария.

Родителям вручили подарочные наборы для первенцев "Наше сокровище". Напомним, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова семьи, в которых родился первый ребенок, получают подарок новорожденному. При рождении двух и более детей одновременно подарок вручают на каждого новорожденного ребенка. В подарочном наборе – все, что нужно в первые месяцы жизни малыша: одежда, постельные принадлежности, средства гигиены.

Как рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Тезикова, за 9 месяцев этого года в Перинатальном центре  приняли  более 4000 родов.

Сегодня в Перинатальном центре провели торжественное мероприятие для беременных женщин. Специалисты больницы рассказали о социальной поддержке материнства, о расширенном неонатальном скрининге новорожденных,
пояснили, как работает  суперсервис «Рождение ребенка». Благодаря сервису на портале Госуслуг родители могут зарегистрировать рождение ребенка без личного посещения ЗАГСа. Оформлять документы новорожденного стало удобнее: СНИЛС, полис ОМС и даже материнский капитал теперь возможно оформить онлайн, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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