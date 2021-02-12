Служба санавиации доставила вертолетом ребёнка из Октябрьска в Тольятти для спецлечения

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11 февраля состоялся первый в 2021 году вылет вертолета службы санитарной авиации Самарской области. Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина эвакуировали ребенка из Октябрьска в Тольттинскую городскую детскую клиническую больницу для оказания специализированного лечения.

«Сегодня на воздушным транспорте осуществили медицинскую эвакуацию ребенка в возрасте 4,5 лет для специализированного лечения в детскую больницу Тольятти, — рассказал заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ им. В Д. Середавина Раймонд Чернуха. — Сейчас ребенок находится в профильном стационаре, ему оказывается необходимая помощь, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Время эвакуации по маршруту Самара — Октябрьск — Тольятти заняло около 2 часов 15 минут, с учётом осмотра ребенка на месте. Это хорошие временные показатели, которые стали доступны благодаря использованию в нашей работе вертолета».

Напомним, вертолет Ми-8 в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации на воздушном транспорте в регионе возобновлена впервые за 37 лет благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.

В 2020 году осуществлен 61 вылет и медицинская эвакуация 88 пациентов, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: samaragis.ru