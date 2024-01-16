Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь

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Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей.

Это приводит к:

- спазму периферических сосудов

- увеличению частоты сердечных сокращений

- скачку артериального давления

- остановке дыхания.



Поэтому для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде. От этой процедуры стоит воздержаться также, если у Вас есть болезни органов дыхания — такие, как бронхиальная астма или хронический бронхит.



Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов с

- нарушениями микроциркуляции крови

- перенесших коронавирус

- неврологическими заболеваниями

- сахарным диабетом

- имеющих проблемы со щитовидной железой

- дерматитами

- аллергиями

- воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.



Людям пожилого возраста следует быть особенно осторожными, ведь большинство из них страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Погружение в прорубь с ледяной водой приведет к стрессу для организма, выбросу большого количества биологически активных веществ и подавлению иммунитета. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям существующих у них заболеваний".

Фото: минздрав СО