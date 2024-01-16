Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь

Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:
"Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей.
Это приводит к:
- спазму периферических сосудов
- увеличению частоты сердечных сокращений
- скачку артериального давления
- остановке дыхания.
Поэтому для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде. От этой процедуры стоит воздержаться также, если у Вас есть болезни органов дыхания — такие, как бронхиальная астма или хронический бронхит.
Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов с
- нарушениями микроциркуляции крови
- перенесших коронавирус
- неврологическими заболеваниями
- сахарным диабетом
- имеющих проблемы со щитовидной железой
- дерматитами
- аллергиями
- воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.
Людям пожилого возраста следует быть особенно осторожными, ведь большинство из них страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Погружение в прорубь с ледяной водой приведет к стрессу для организма, выбросу большого количества биологически активных веществ и подавлению иммунитета. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям существующих у них заболеваний".
Фото: минздрав СО