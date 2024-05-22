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Самарский врач-репродуктолог: «Важно проходить обследование щитовидной железы до беременности»

22 мая 2024 16:44
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Во время беременности потребность в йоде возрастает на 30-50%.

Врач акушер-гинеколог-репродуктолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра Династия Елена Прибыткова:

«Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди эндокринных заболеваний. Щитовидная железа является важным элементом, регулирующим функцию репродуктивной системы.
От ее работы зависит:

- нормализация менструального цикла
- процесс созревания фолликулов
- овуляция
- оплодотворение
- функционирование желтого тела
-    подготовка эндометрия к имплантации плодного яйца.

Почему важно проходить обследование щитовидной железы до беременности?

Недостаток функции щитовидной железы - гипотиреоз - может привести к снижению возможности наступления беременности и осложнениям во время нее:

невынашивание (18% беременностей перестают развиваться только по причине гипотиреоза)
преждевременные роды
отслойка плаценты
гипертония.

Во время беременности потребность в йоде возрастает на 30-50%. Йод является неотъемлемым компонентом гормонов щитовидной железы и имеет огромное значение для развития плода, особенно нервной системы.

У детей с нехваткой иода могут быть такие проблемы, как:
 снижение интеллекта
синдром дефицита внимания
гиперактивность.

Помните, что на этапе планирования беременности крайне важно раннее выявление и своевременная коррекция патологии щитовидной железы при обследовании пары. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактическое обследование.

Сегодня у пар есть возможность в целом проверить свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. Для мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет определены обследования, которые помогают выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях. При своевременном выявлении отклонений в большинстве случаев возможно эффективное восстановление репродуктивного здоровья".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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