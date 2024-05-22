Самарский врач-репродуктолог: «Важно проходить обследование щитовидной железы до беременности»

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Врач акушер-гинеколог-репродуктолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра Династия Елена Прибыткова:



«Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди эндокринных заболеваний. Щитовидная железа является важным элементом, регулирующим функцию репродуктивной системы.

От ее работы зависит:

- нормализация менструального цикла

- процесс созревания фолликулов

- овуляция

- оплодотворение

- функционирование желтого тела

- подготовка эндометрия к имплантации плодного яйца.



Почему важно проходить обследование щитовидной железы до беременности?



Недостаток функции щитовидной железы - гипотиреоз - может привести к снижению возможности наступления беременности и осложнениям во время нее:

невынашивание (18% беременностей перестают развиваться только по причине гипотиреоза)

преждевременные роды

отслойка плаценты

гипертония.



Во время беременности потребность в йоде возрастает на 30-50%. Йод является неотъемлемым компонентом гормонов щитовидной железы и имеет огромное значение для развития плода, особенно нервной системы.



У детей с нехваткой иода могут быть такие проблемы, как:

снижение интеллекта

синдром дефицита внимания

гиперактивность.



Помните, что на этапе планирования беременности крайне важно раннее выявление и своевременная коррекция патологии щитовидной железы при обследовании пары. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактическое обследование.



Сегодня у пар есть возможность в целом проверить свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. Для мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет определены обследования, которые помогают выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях. При своевременном выявлении отклонений в большинстве случаев возможно эффективное восстановление репродуктивного здоровья".

Фото: минздрав СО