Самарский врач-невролог: «Любое токсическое воздействие может привести к снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации подростка"

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Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС и нарушением психики Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-невролог высшей категории Наталья Савельева:



«Нервная система — одна из самых уязвимых мишеней при употреблении наркотических веществ, особенно в подростковом возрасте. Даже кратковременное воздействие может запустить разрушительные процессы, которые затрагивают мышление, поведение, память и эмоциональное состояние.



Как наркотические вещества влияют на работу мозга?

- нарушают передачу нервных импульсов

- изменяют структуру и функцию нейронов

- истощают запасы нейромедиаторов (в первую очередь — дофамина, серотонина)

- вызывают резкие перепады настроения, тревожность, агрессию

- формируют стойкую зависимость и потребность в повторном приёме



Особенно опасны наркотики для развивающейся нервной системы подростков и молодых людей. Мозг в этот период продолжает активно формироваться — и любое токсическое воздействие может привести к необратимым последствиям: снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации.



Какие последствия употребления могут быть?

- развитие депрессии, тревожных и поведенческих расстройств

- судорожные приступы и эпилептиформные состояния

- потеря критического мышления и навыков самоконтроля

- высокий риск суицидального поведения.



При наличии признаков употребления наркотических средств, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и своевременного лечения".

Фото: минздрав СО