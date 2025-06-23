Самарский врач-невролог: «Любое токсическое воздействие может привести к снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации подростка"

Заведующая отделением для детей с поражением ЦНС и нарушением психики Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-невролог высшей категории Наталья Савельева:
«Нервная система — одна из самых уязвимых мишеней при употреблении наркотических веществ, особенно в подростковом возрасте. Даже кратковременное воздействие может запустить разрушительные процессы, которые затрагивают мышление, поведение, память и эмоциональное состояние.
Как наркотические вещества влияют на работу мозга?
- нарушают передачу нервных импульсов
- изменяют структуру и функцию нейронов
- истощают запасы нейромедиаторов (в первую очередь — дофамина, серотонина)
- вызывают резкие перепады настроения, тревожность, агрессию
- формируют стойкую зависимость и потребность в повторном приёме
Особенно опасны наркотики для развивающейся нервной системы подростков и молодых людей. Мозг в этот период продолжает активно формироваться — и любое токсическое воздействие может привести к необратимым последствиям: снижению интеллекта, психическим расстройствам, нарушению адаптации.
Какие последствия употребления могут быть?
- развитие депрессии, тревожных и поведенческих расстройств
- судорожные приступы и эпилептиформные состояния
- потеря критического мышления и навыков самоконтроля
- высокий риск суицидального поведения.
При наличии признаков употребления наркотических средств, необходимо обратиться к специалисту для диагностики и своевременного лечения".
Фото: минздрав СО