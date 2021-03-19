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Самарский литератор Денис Домарев сделал прививку от COVID-19

19 марта 2021 11:23
99
Самарский литератор Денис Домарев сделал прививку от COVID-19

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Она проводится бесплатно и добровольно.

       Среди тех, кто решил защититься от опасного инфекционного заболевания, и председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев. Он прошел вакцинацию первым компонентом препарата ГамКовидВак в прививочном пункте Самарской городской больницы №4.

       «Сделал первую прививку от коронавируса и чувствую себя замечательно, — поделился Денис Николаевич. — Ситуация с распространением вируса в мире и в стране непростая, и если современная медицина позволяет  защититься от этой беды и обезопасить себя и близких, то надо взять на себя такую ответственность, чтобы не заболеть, продолжать работать, жить, помогать тем, кто рядом, и воспользоваться такой возможностью. Я и решил воспользоваться. Думаю, что вместе люди могут справиться с любой бедой, и с коронавирусной инфекцией в том числе. Очень важно, чтобы каждый человек осознал необходимость защитить себя, таким образом мы защищаем все общество».

        Пациент поликлиники Маргарита Павлова тоже пришла сделать первый компонент прививки. «Вопроса,  делать или не делать прививку, вообще не было, — рассказала она. —  Когда появилась такая возможность, собралась с мыслями, посмотрела на опыт своих друзей и коллег, кто уже вакцинировался, и решила не откладывать это в долгий ящик. Я занимаюсь защитой информации, больше общаюсь с компьютерами, чем с людьми, но меня все равно окружают коллеги, знакомые, родственники. Классно знать, что делаешь полезный вклад в общее дело».

         «Жители проявляют активность и правильно делают, — подчеркнула  главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. — Победить этого невидимого врага мы сможем только общими усилиями. Необходимы строгое соблюдение эпидемического режима и, конечно, вакцинация. Это позволит добиться коллективного иммунитета».

         Напомним, дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно  по  телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки  на портале необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице). Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию (по телефону 122 или на портале Госуслуг кнопка «Записаться в лист ожидания»), и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

          Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

 

 

 

 

 

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