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Самарской областной клинической станции переливания крови вручили медаль и диплом за достижения в области развития донорства крови и донорства костного мозга в рамках года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Самарская станция переливания крови - в числе победителей Всероссийской эстафеты «Доноры крови- наследники победы»

14 июня 2025 14:42
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Самарской областной клинической станции переливания крови вручили медаль и диплом за достижения в области развития донорства крови и донорства костного мозга в рамках года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

9 июня 2025 года в преддверии Всероссийского дня донора в пресс-центре ТАСС Национальный фонд развития здравоохранения провел пресс-конференцию, посвященную подведению итогов масштабных инициатив Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» – Эстафеты «Доноры крови – наследники Победы» и онлайн-челленджей #СлужбаКровиПобедаунасвкрови и #ПодвигДонора. В ходе конференции были озвучены ключевые результаты, а также состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль вручил Самарской областной клинической станции переливания крови медаль и диплом за достижения в области развития донорства крови и донорства костного мозга в рамках года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Он поблагодарил всех участников акций, особо выделив волонтеров и молодых доноров крови. «Донорство в России молодеет, за этим будущее», — сказал Леонид Огуль.

Эстафета и челленджи, проходившие с февраля по май 2025 года, объединили тысячи россиян по всей стране. В мероприятиях приняли участие представители 51 региона России, общее число участников акции превысило 170 тысяч человек. Более 100 тысяч человек сдали кровь в рамках эстафеты.

«2025 год объявлен Годом защитника Отечества, поэтому данная награда является особенно важной и ценной для нас.Благодарю всех сотрудников, волонтёров и доноров региона, которые активно работают на благо развития донорства в нашей стране и в Самарской области , в частности» , - отметил директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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14 июня 2025  14:42
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