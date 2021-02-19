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Пострадавшие в аварии на трассе М-5 под Сызранью пациенты готовятся к выписке из больницы Пирогова

19 февраля 2021 19:02
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Всего в это лечебное учреждение были доставлены 5 пострадавших, получивших наиболее тяжелые травмы. 

В Самарской городской клинической больнице №1 им. Пирогова готовятся к выписке пациенты, которые проходят лечение после аварии в Сызранском районе. Всего в это лечебное учреждение были доставлены 5 пострадавших, получивших наиболее тяжелые травмы. 

Напомним, в  страшной аварии на трассе М5 возле села Заборовка Сызранского района погибли 12 человек. 11 пострадавших, в том числе маленького ребенка,  госпитализировали.    По поручению Губернатора   Самарской области Дмитрия Азарова уже в первые минуты задействовали специалистов службы  санавиации. Первую помощь всем пострадавшим оказали в Сызранской больнице, затем несколько пациентов были доставлены в лечебные учреждения Самары и Тольятти для специализированного лечения. В оказании медицинской помощи всем пострадавшим непосредственное участие принимает и министр  здравоохранения региона Армен Бенян. Кроме того, привлечены главные специалисты министерства по травматологии, хирургии, анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии,  торакальной, сердечно-сосудистой, челюстно-лицевой хирургии. 

В настоящее время  3 пациента выписаны. 7  пострадавших  находятся под наблюдением врачей в медучреждениях, им оказывается медицинская помощь в полном объеме.  Пятеро проходят лечение в   больнице им.Пирогова.

Самый маленький пациент, мальчик, которому 1 год 8 месяцев, находится под наблюдением специалистов  областной больницы им. Середавина.  Самарские врачи находятся на связи с федеральными специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии и руководителем центра Леонидом  Рошалем по всем  вопросам лечения малыша. Сейчас состояние ребенка  стабильное, ему оказывается необходимая медпомощь. Пока его мама Елизавета проходит лечение в больнице им. Пирогова, за внуком ухаживают бабушка и дедушка, которые приехали из Иркутска. Сейчас маленький пациент идет на поправку, а его мама готовится к встрече с малышом, которого не видела почти месяц.  

«К нам в реанимационное отделение попали в общей сложности 5 тяжелых пациентов, - рассказала заведующая реанимацией хирургического  отделения Ирина Ткебучава. - Мы всем отделением переживали за них, выхаживали, ни на минуту не оставляли без внимания. Помогала помощь специалистов из других лечебных учреждений, с которыми мы  консультировались, телемедицину подключали, чтобы уточнить какие–то сложные моменты. Словом, была оказана всесторонняя квалифицированная помощь. Нам удалось пациентов вывести из комы, они были прооперированы и переведены в палаты».    

Сейчас Елизавета чувствует себя хорошо, готовясь к выписке, передает благодарность всем, кто поддерживал пострадавших морально, оказывал финансовую помощь, благодаря которой в Самару смогли приехать ее родители, чтобы ухаживать за внуком и навещать дочь. Их разместили в санатории. Особую признательность девушка выражает медицинскому персоналу: «Здесь трепетно относятся к каждому пациенту, я очень благодарна всем, особенно отделению реанимации, где нас с такой заботой и добротой выхаживали, помогали встать на ноги, низкий поклон всем».

Сестры Алина и Виктория из Ульяновской области тоже под наблюдением специалистов больницы. Сейчас они уже ходят, хотя перенесли сложнейшие операции.   

«Травмы у четырех пациенток, которые находятся у нас в отделении, все похожие. Это черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, переломы ребер, позвоночника, травмы органов брюшной полости. Благодаря тому, что мы применили современные технологии лечения, реанимационные технологии, провели малоинвазивные операции на позвоночнике, при переломе бедра, челюстей, все пациентки находятся в удовлетворительном состоянии. - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова Сергей Сергеев. - При проведении операций на позвоночнике  применяли вертебропластику, малоинвазивную технологию стабилизации сломанных позвонков без разреза через иглу. Это позволило пациенткам вставать, садиться практически на второй день после операции. Если бы не эта передовая технология, они бы еще полтора месяца не могли встать с постели. Также малоинвазивно оперировали челюстно-лицевые хирурги, применяя специальные минипластины, которые фиксировали верхние и нижние челюсти». 

Людмила Юрьевна из Сызрани в тот день ехала проведать отца. Вспоминает, после аварии вышла из автобуса, села на снег, стала звать на помощь. Очнулась уже в реанимации. «Все это уже позади, - рассказала сегодня женщина. -  После операции на позвоночнике я встала на второй день. За это очень благодарна всем медицинским работникам больницы – от санитарок до заведующих отделениями. Я хожу, собираюсь домой. Уже жду, когда заживет нога, снимут гипс, и я смогу выйти на работу».

 

 

 

 

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Комментарии

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Всего в это лечебное учреждение были доставлены 5 пострадавших, получивших наиболее тяжелые травмы. 
Пострадавшие в аварии на трассе М-5 под Сызранью пациенты готовятся к выписке из больницы Пирогова
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