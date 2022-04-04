Отделения одного из крупнейших инфекционных госпиталей региона возвращаются в работу в штатном режиме  

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Сегодня в 26 медучреждениях региона для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и с подозрением на него развернуты более 1600 коек. Часть отделений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации возвращается в штатный режим работы. В том числе, ряд отделений Тольяттинской городской клинической больницы №5: терапевтическое, кардиологическое, офтальмологическое отделения, отделения пульмонологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, неврологии.

С апреля 2020 года больница № 5 Тольятти работает как инфекционный госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19. В период пиковых нагрузок осени и начала зимы 2021 года во время пандемии в учреждении было подготовлено до 1300 инфекционных коек. В условиях снижения заболеваемости COVID-19 появилась возможность увеличить объем оказания плановой помощи жителям и открыть отделения, которые оказывают многопрофильную диагностическую и лечебную помощь населению.

Как пояснил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов, в настоящее время продолжают работать два инфекционных госпиталя на 330 коек. При этом медработники больницы возвращаются к оказанию плановой помощи жителям и по другим профилям, в том числе, и по офтальмологии.

«Это очень значимое решение, - подчеркивает Алексей Николаевич. – Теперь жители Тольятти вновь смогут получать офтальмологическую помощь в полном объеме в родном городе. В первую очередь речь идет об операциях по замене хрусталика, лечению глаукомы, макулодистрофии. Эту помощь тольяттинцам оказывали в других учреждениях. Сейчас мы с радостью говорим о том, что наши врачи начали прием своих первых пациентов. Получение специализированной офтальмологической помощи в шаговой доступности особенно актуально для жителей Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов Тольятти».

Заведующий офтальмологическим отделением больницы №5 Александр Александров вспоминает, как в июне 2020 года глазное отделение было перепрофилировано в инфекционное на 40 коек. 5 врачей и 15 человек среднего медперсонала отделения прошли переквалификацию и начали работу по оказанию помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. «Я считаю, что с поставленными задачами мы справились достаточно хорошо, - рассказывает Александр Иванович. – И теперь с большим оптимизмом вернулись к работе по профилю. Экстренную офтальмологическую помощь оказываем в полном объеме, на сегодняшний день ежедневно принимаем более 100 пациентов. К оказанию плановой помощи в полном объеме приступим в ближайшее время».

Жительница Автограда Любовь Гусева постоянно наблюдалась в офтальмологическом отделении больницы.

«Я очень рада, что больница входит в свое привычное русло, что мы будем здесь лечиться, что бабушкам и дедушкам и всем нашим деткам будет оказана медицинская помощь в нашем городе, - говорит Любовь Григорьевна. - Доктора наши — прекрасные, я у них постоянно наблюдаюсь. Сейчас прохожу обследование, через две недели назначена операция».

Пациентам с COVID-19 также будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь - инфекционные госпитали продолжат свою работу. В частности, новый инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5, открытый летом 2021 года.

«Нам удалось значительно сократить площади ковидного отделения, но опасная инфекция еще циркулирует на нашей территории, - отмечает Алексей Кирсанов. - Хочу подчеркнуть: снижение заболеваемости невозможно без увеличения вакцинированных жителей, поэтому призываю воспользоваться этой возможностью, защитить себя и своих близких от инфекции. И тогда у нас появится реальная возможность быстрее победить в борьбе с пандемией и полностью сосредоточиться на диагностике и лечении больных в штатном режиме. Желаю всем здоровья!».

Фото: правительство СО