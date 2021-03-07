Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса

Как сообщает оперштаб, на 7 марта в регионе подтверждено 268 случаев новой коронавирусной инфекции:
- - 89 в г. Самаре
- - 65 в г. Тольятти
- - 12 в Шенталинском районе
- - 12 в г. Чапаевск
- - 8 в Красноярском районе
- - 7 в г. Отрадный
- - 7 в Сергиевском районе
- - 6 в г.Новокуйбышевск
- - 5 в Приволжском районе
- - 5 в К-Черкасском районе
- - 5 в Ставропольском районе
- - 4 в Волжском районе
- - 4 в г. Сызрань
- - 4 в г. Кинель
- - 4 в Исаклинском районе
- - 4 в Б-Черниговском районе
- - 3 в Камышлинском районе
- - 3 в г. Похвистнево
- - 3 в Похвистневском районе
- - 2 в Пестравском районе
- - 2 в г.о. Жигулевск
- - 2 в Кинельском районе
- - 1 в Б-Глушицком районе
- - 1 в Богатовском районе
- - 1 в г. Октябрьск
- - 1 в Елховском районе
- - 1 в Борском районе
- - 1 в Красноармейском районе
- - 1 в Сызранском районе
- - 1 в Шигонском районе
- - 1 в Безенчукском районе
- - 1 в Кошкинском районе
- - 1 в Алексеевском районе
- - 1 в Нефтегорском районе
227 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50437 случаев коронавируса.
Скончались 935 человек (нарастающим итогом)
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,28, по стране - 61,02.
Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране – 2,06.
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