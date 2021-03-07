Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса

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Как сообщает оперштаб, на 7 марта в регионе подтверждено 268 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 89 в г. Самаре

- 65 в г. Тольятти

- 12 в Шенталинском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 8 в Красноярском районе

- 7 в г. Отрадный

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Приволжском районе

- 5 в К-Черкасском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Сызрань

- 4 в г. Кинель

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Б-Черниговском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в г.о. Жигулевск

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Б-Глушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе



​227 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 50437 случаев коронавируса.



Скончались 935 человек (нарастающим итогом)



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 29,28, по стране - 61,02.

Коэффициент летальности в области - 1,85, в стране – 2,06.