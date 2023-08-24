Медучреждения региона оснащены новым эндоскопическим оборудованием высокого класса

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Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на открытии Всероссийской эндоскопической конференции в Самаре.



«За последние 2 года мы оснастили все без исключения центральные районные больницы новым оборудованием — эндоскопическими стойками, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов. В этом году эндоскопы для исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреатодуоденальной зоны и нижних дыхательных путей также поставлены в 9 поликлиник Самары, Тольятти и Сызрани», — рассказал руководитель ведомства.



Обновление эндоскопической службы продолжается в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего с 2021 года современные аппараты поступили в 47 медучреждений в сельской местности и малых городах.



«Мы не должны допустить простоя ни одной единицы оборудования. Только работая на опережение — расширяя охват жителей исследованиями, повышая уровень профессиональной подготовки врачей и качество диагностики в первичном звене здравоохранения, — мы сможем реализовать те первостепенные задачи, которые ставит перед нами практическое здравоохранение», — подчеркнул министр.



Как рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндоскопии Алексей Жданов, оснащение службы новой медтехникой способствует повышению темпов ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований. Также аппараты обладают потенциалом в области оказания экстренной и неотложной помощи — остановке кровотечений, выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств.



В рамках конференции Алексей Жданов представил итоги работы специализированной службы за первое полугодие 2023 года. Более 80 тысяч жителей региона — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года — прошли эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. У более чем 11,5 тысяч пациентов впервые выявлены новообразования и предраковые состояния, выполнен забор материала для биопсии. Почти на 30% возросло количество пациентов, прошедших колоноскопию.



Всероссийская эндоскопическая конференция завершится 25 августа. В ней принимают участие врачи-эндоскописты медучреждений области и других регионов России, в том числе главные внештатные специалисты министерств по эндоскопии.

Фото: минздрав СО