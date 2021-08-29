Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 августа в регионе подтверждено 436 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 219 в г. Самара
- 64 в г. Тольятти
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 10 в Волжском районе
- 11 в г. Сызрань
- 8 в г. Отрадный
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Кинель
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
411 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 89319 случаев коронавируса.
Скончались 3179 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 71, 75 лет, женщины 65, 74, 81, 81, 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 73, 83, 83, 89, 91 года; мужчины 72, 76, 84 лет;
мужчина 83 лет, женщины 63, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 99,56, по стране - 124,41.
Коэффициент летальности в области - 3,56, в стране - 2,64.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9269, нарастающим итогом 3317442.