Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 августа в регионе подтверждено 436 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 219 в г. Самара

- 64 в г. Тольятти

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 10 в Волжском районе

- 11 в г. Сызрань

- 8 в г. Отрадный

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в г. Кинель

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

411 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 89319 случаев коронавируса.

Скончались 3179 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 64, 71, 75 лет, женщины 65, 74, 81, 81, 81, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 73, 83, 83, 89, 91 года; мужчины 72, 76, 84 лет;

мужчина 83 лет, женщины 63, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 99,56, по стране - 124,41.

​​Коэффициент летальности в области - 3,56, в стране - 2,64.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9269, нарастающим итогом 3317442.