Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 марта в регионе подтверждено 252 случая новой коронавирусной инфекции:



- 81 в г. Самара

- 29 в г.Тольятти

- 18 в Волжском районе

- 14 в Красноярском районе

- 13 в Кинельском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 10 в г. Сызрань

- 7 в г. Отрадный

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в г. Кинель

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Алексеевском районе



216 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51716 случаев коронавируса.



Скончались 972 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 48, 60 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщины 69, 86 лет, мужчина 79 лет;

мужчины 69, 72 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 70, 81, 87 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,44, по стране - 62,48.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,09.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708, нарастающим итогом 2009427.