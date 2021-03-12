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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 марта 2021 14:57
98
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708.

12 марта в регионе подтверждено 252 случая новой коронавирусной инфекции:

- 81 в г. Самара
- 29 в г.Тольятти
- 18 в Волжском районе
- 14 в Красноярском районе
- 13 в Кинельском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 10 в г. Сызрань
- 7 в г. Отрадный
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в г. Кинель
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Алексеевском районе

216 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51716 случаев коронавируса.

Скончались 972 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 48, 60 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщины 69, 86 лет, мужчина 79 лет;
мужчины 69, 72 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 70, 81, 87 лет, женщина 64 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,44, по стране - 62,48.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,09.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708, нарастающим итогом 2009427.

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