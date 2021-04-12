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Для жителей Сызрани работал мобильный комплекс, где они могли пройти вакцинацию от коронавируса

12 апреля 2021 14:08
119
Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.

В минувшую пятницу в Сызрани возле торгового центра «Монгора» работал мобильный комплекс Сызранской городской поликлиники, где могли пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители города. Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.

«Вакцинация - это наше общее дело, и мы с помощью нашего мобильного комплекса решили приблизить ее непосредственно к жителям, к объектам торговли, где горожане часто бывают, - пояснил главный врач Сызранской городской поликлиники Алексей Гайлис. – По графику вакцинация проходит и в поликлинике, но мы предложили руководству торгового центра провести совместную работу, и люди с благодарностью откликнулись. Все заинтересованы в том, чтобы сотрудники торгового центра были привиты, а граждане города могли спокойно пойти в ТЦ, зная, что тут сотрудники вакцинированы и нет опасности заражения». 

К мобильному пункту на прививку пришли сотрудники и посетители торгового центра. На повторную прививку жители через 21 день могут прийти как в поликлинику, так и к торговому центру, где также будет работать мобильный комплекс.

«Я пошла в магазин и мне предложили сделать прививку, я согласилась, - рассказала жительница города Анастасия Савельева. – В октябре прошлого года я переболела пневмонией, поэтому решила, что вакцинация нужна, чтобы самой не заболеть опасной инфекцией и других не заразить».

«Шла по городу, увидела большой автобус и меня пригласили на прививку. Сделала, потому как мне некогда идти в поликлинику, а тут такая возможность подвернулась. Признаюсь, с удовольствием сделала прививку, и думаю, что надо всем сделать, чтобы остановить распространение инфекции и жить спокойно», - отметила житель Сызрани Нэлла Серкова. 

По словам медицинских работников, пройти вакцинацию в мобильном комплексе просто, надо только взять с собой паспорт и СНИЛС. Сейчас городская поликлиника прорабатывает вопрос о том, чтобы мобильный пункт выезжал и в другие районы города, а также в частный сектор, чтобы сызранцы могли обезопасить себя и своих близких от заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Всего в области работают 164 прививочных пункта, в том числе 19 - на базе новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые медучреждениям региона передал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

На сегодняшний день в области привиты более 219 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию свыше 145 тысяч человек.

 

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Здравоохранение
Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.
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