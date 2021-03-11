Александр Фетисов и Армен Бенян прошли вакцинацию от COVID–19   

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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции: работают 144 прививочных пункта, в том числе два – на базе мобильных комплексов, задействованы 63 государственных медучреждения.

Сегодня в Самарской областной клинической больнице №2 прошли вакцинацию заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Вначале они прошли осмотр врача-терапевта, в обязательном порядке – изменение давления, сатурации, температуры, затем заполнили необходимые документы, получили памятку пациента и рекомендации о том, что нельзя делать после прививки. Вакцинация проводилась первым компонентом отечественной вакцины ГамКовидВак. Второй компонент нужно будет вводить через 21 день.

«Для меня этот шаг – шаг ответственности не только перед собой за свое здоровье, но и перед окружающими, своей семьей, коллегами по работе. Несмотря на то, что я полгода назад переболел коронавирусом, сейчас уже подошло то время, когда вновь наступает опасный период. И я посчитал для себя важным, необходимым сделать прививку. Когда слышу, что говорят сомневающиеся в отношении вакцинации, всегда советую им поговорить с теми, кто тяжело болел, лежал в больнице или потерял близких. Сегодня сделал первую прививку, через двадцать один день будет повторная. Безусловно, теперь буду чувствовать себя увереннее», - поделился Александр Фетисов.

Армен Бенян также перенес новую коронавирусную инфекцию более полугода назад и контролировал наличие антител. Согласно актуальным на сегодняшний день рекомендациям, через шесть месяцев после заболевания можно и нужно проводить вакцинацию, так как факт заболевания не гарантирует «пожизненного» иммунитета. Министр привел в пример прививки от гриппа, которые делают раз в год. Они позволяют защитить организм, и если человек заразится – с прививкой он перенесет заболевание гораздо легче, чем без нее, убережется от тяжелых осложнений. Он отметил, что сам укол даже не почувствовал, самочувствие после прививки вакцины ГамКовидВак - без изменений.

Министр рассказал, что коллективный иммунитет в Самарской области сформируется тогда, когда привьется 60% населения. «Естественно, все регистрируется. На сегодняшний день в области уже более 125 тысяч человек вакцинированы, и мы не отмечали ни одного какого-либо значимого осложнения или прививочной реакции. Причем более 53% привившихся – это пожилые люди», - подчеркнул министр.

В ближайшее время планируется закупить и направить на проведение вакцинации 19 мобильных комплексов. В целом существующие мощности позволяют проводить до 10 тысяч прививок в сутки. «Производство вакцины наращивается, и нет сомнений в том, что в скором времени оно будет идти на опережение от мощности прививочных кабинетов. При необходимости мы будем увеличивать их число», - сообщил Армен Бенян.

Записаться на прививку можно в поликлинике, по телефону 122 или на портале Госуслуг. Если вакцина временно закончилась, то запишут в лист ожидания и пригласят сразу же, как она появится. По словам заместителя главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы №2 Натальи Волик, вакцинация в больнице идет очень активно. «Что радует – на прививку идут и люди старше 60, которым вакцина очень показана. Выраженных побочных эффектов мы не наблюдали. У некоторых повышается температура до 37,8, бывает небольшая припухлость и болезненность в месте инъекции. Эти симптомы проходят за 1-2 дня, и все приходят на вторую прививку», - подчеркнула она, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети