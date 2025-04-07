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Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.
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7 автомобилей пополнили автопарк Самарской поликлиники №13

7 апреля 2025 15:58
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Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в медицинские учреждения региона поступили 87 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, 7 из которых для Самарской городской поликлиники №13.

Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.

 «Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения теперь в нашем автопарке 21 современный автомобиль, который предназначен для оказания необходимой помощи почти 90 000 жителям Железнодорожного района. Одна машина выполняет 16 вызовов в день. Так, с новым транспортом мы сможем оперативнее оказывать неотложную помощь нашим пациентам», - подчеркивает главный врач поликлиники Анна Кравец.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности планируется приобрести 197 единиц автотранспорта.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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