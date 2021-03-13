100 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре 

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13 марта в регионе подтверждено 246 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 100 в г. Самара

- 32 в г. Тольятти

- 22 в Кинельском районе

- 17 в г. Сызрань

- 14 в Ставропольском районе

- 10 в г. Кинель

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в г. Чапаевск

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

211 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51962 случая коронавируса.

Скончались 982 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 65, 69, 74, 82, 83 лет, женщины 62, 64, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,75, по стране - 62,8.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8994, нарастающим итогом 2018421, передает пресс-служба оперштаба СО.