100 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре 

13 марта в регионе подтверждено 246 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 100 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 22 в Кинельском районе
- 17 в г. Сызрань
- 14 в Ставропольском районе
- 10 в г. Кинель
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
211 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 35 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 51962 случая коронавируса.
Скончались 982 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 65, 69, 74, 82, 83 лет, женщины 62, 64, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,75, по стране - 62,8.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,09.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8994, нарастающим итогом 2018421, передает пресс-служба оперштаба СО.
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