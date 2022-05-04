Журналиста Александра Невзорова объявили в розыск

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналиста Александра Невзорова, следует из базы данных ведомства, передает ТАСС.

"Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК", - отмечается в базе.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. В СК также напомнили, что Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений.

Позже председатель поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка проводится в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.

Минюст РФ 22 апреля внес журналиста Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

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