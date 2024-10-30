Жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении мошенничества и подделке документов

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Следственным отделом Сызрани предъявлено обвинение местному жителю по статьям "Мошенничество" и "Подделка документов".

С 2021 года по 2023 год обвиняемый, будучи осведомленным о переселении граждан из домов, расположенных в Сызрани и признанных аварийными, выкупал у собственников жилые помещения и оформлял их на своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях. После этого он заключал договоры купли – продажи указанных помещений, согласно которым приобретал уже сам право собственности на это жилье, но по стоимости, значительно превышающей реальную оплату, внося недостоверные сведения о цене договора в документы.

Впоследствии жилые помещения выкупались у обвиняемого Администрацией города в рамках Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» по завышенной стоимости, в результате чего был причинен ущерб муниципальному бюджету на общую стоимость не менее 3 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 3 миллионов 500 тысяч рублей с целью обеспечения исполнения приговора суда и взыскания материального ущерба, причиненного муниципальному бюджету, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.