Жительница Похвистнево нанесла своему сожителю смертельные ножевые ранения

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Собранные следственным отделом Похвистнево доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней местной жительнице. Она признана виновной по статье "Умышленное причинение тяжко вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

29 января 2022 года осужденная вместе со своим сожителем находилась в доме по месту их проживания в Похвистнево, где пара распивала спиртные напитки.

В ходе ссоры на почве ревности женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине не менее двух ударов, после чего ушла в другую комнату.

Вернувшись к потерпевшему через некоторое время, она увидела, что мужчина потерял много крови, после чего вызвала сотрудников скорой помощи. Мужчина был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных ран.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой наказания до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО