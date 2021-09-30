Житель Сызрани самовольно подключился к электросетям и наказал себя на 276 тысяч рублей

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В 2021 году специалисты АО «Самарская сетевая компания» продолжили работу по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии, и с начала года провели 133 тысячи проверок физических и 28 тысяч проверок юридических лиц по всему региону.

Несколько дней назад в ходе одной из таких проверок контролеры-энергетики обнаружили, что один из собственников частного дома, расположенного на ул. Островной в Сызрани, самовольно подключился к электросетям. Сделал он это после того, как специалисты ССК по заявке гарантирующего поставщика временно отключили его дом от электроснабжения за образовавшуюся задолженность по оплате за электричество. Свой долг он так и не оплатил, так еще и, не желая терпеть неудобства, сам снова присоединился к ЛЭП. Такие действия гражданина являются противоправными и квалифицируются как бездоговорное потребление электроэнергии. Контролеры зафиксировали данный факт, составили акт, на основании которого за незаконное потребление электроэнергии объемом 62 тысячи кВт*ч нарушителю выставили счет в размере 276 тысяч рублей, которые ему придется оплатить сетевой компании. И это не считая задолженности перед гарантирующим поставщиком.

К сожалению, как показывает практика, подобные случаи не единичны. Рассчитывая сэкономить на оплате за электроэнергию, а потом остаться безнаказанными за незаконное потребление энергоресурса, граждане обрекают себя на гораздо более значительные траты. Дело в том, что штраф за это нарушение рассчитывается, исходя из максимально возможного потребления электроэнергии. В итоге получается достаточно большая цифра. Так, за 2021 год специалистами АО «ССК» выявлено хищение почти 6 млн кВт*ч на общую сумму более 43,5 млн рублей и составлено 187 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии.

АО «ССК» призывает граждан своевременно и правильно оплачивать потребленную электроэнергию, а также не допускать самовольного подключения к электрическим сетям, чтобы не наказывать себя же рублем.

Фото из открытых источников