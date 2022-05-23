Житель Ставропольского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому

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Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему жителю села Новая Бинарадка. Он признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"1 января текущего года осужденный в компании знакомых распивал спиртные напитки в вагончике, расположенном на территории одного из домовладений села Новая Бинарадка. Между мужчиной и одним из присутствующих на фоне взаимных претензий по осуществлению совместной трудовой деятельности на животноводческой ферме возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес оппоненту удар ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован. Благодаря своевременно и грамотно оказанной медицинской помощи, его жизнь была спасена", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: СУ СКР СО