Житель Самары 13 лет проведет в колонии за покушения на сбыт наркотиков и дачу взятки

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, 1987 года рождения. Он признан виновным по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Покушение на дачу взятки в особо крупном размере".

Установлено, что в апреле 2022 года злоумышленник приобрел более 9 килограммов наркотиков с целью последующего их сбыта и на протяжении длительного времени хранил их у себя в квартире по месту жительства. Реализовать задуманное осужденный не смог, поскольку был задержан сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Для избежания уголовной ответственности осужденный предложил сотруднику полиции взятку в 3 миллиона рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий и процессуальной проверки в отношении взяткодателя. После этого, сотрудник полиции, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, получил часть указанных денежных средств в размере более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел, направленный на дачу взятки до конца, так как его действия были пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 6 миллионов 100 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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