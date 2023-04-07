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Житель поселка Осинки на 9 лет 11 месяцев лишился свободы за убийство местной жительницы

7 апреля 2023 22:25
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Во время ссоры он нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Доказательства, собранные сотрудниками Безенчукского межрайонного следственного отдела признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому жителю поселка Осинки. Мужчина признан виновным в совершении убийства.

В апреле 2022 года на территории, прилегающей к сельскому дому культуры поселка Осинки Безенчукского района, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников ГУ МВД СО удалось установить лицо, причастное к совершению преступления, которым оказался местный житель 1988 года рождения. Накануне произошедшего между осужденным и ранее незнакомой ему погибшей произошел словесный конфликт, получивший свое развитие вечером следующего дня во время распития спиртных напитков в одной компании. В ходе вновь возникшей ссоры он нанес женщине несколько ударов  имевшимся при себе ножом в область расположения жизненно важных органов, после чего покинул место происшествия. Женщина от полученных травм скончалась", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и  ему назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

Фото:   ru.freepik.com

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