Житель Похвистнево за распространение порнографических материалов ответит перед судом

40

Следственным отделом по Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".



С июня 2018 года по июнь 2020 года обвиняемый в своей квартире посредством электронной переписки в одной из социальных сетей неоднократно осуществлял распространение материалов, которые, согласно заключению комиссии экспертов, имеют порнографический характер.

"В ходе следствия обвиняемый пояснил, что девушек для подобного рода общения он находил в социальной сети в основном в группах, посвященных аниме. В процессе переписок молодой человек просил собеседниц отправлять ему свои изображения в обнаженном виде, в ответ он отправлял им фотографии парней, взятые из сети «Интернет». Следствием выявлено 49 эпизодов указанной преступной деятельности обвиняемого. При этом, перед началом общения возраст девушек он не уточнял, в связи с чем среди потерпевших были, в том числе, несовершеннолетние" - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО