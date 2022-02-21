Житель Похвистнево предстанет перед судом за убийство знакомой

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Следственным отделом по городу Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

В ноябре 2021 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Мира города Похвистнево, распивал спиртные напитки в компании двоих местных жителей. С одним из мужчин он поссорился.

В конфликт вмешалась женщина, так же находящаяся в компании. Обвиняемый избил ее. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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