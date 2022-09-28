Житель Новокуйбышевска осужден за убийство знакомого

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Установлено, что 21 марта 2022 года осужденный в квартире одного из жилых домов по улице Егорова распивал спиртные напитки в компании ранее знакомых ему местных жителей.

"Между мужчиной и одним из присутствующих возник конфликт на почве оскорблений и угроз со стороны последнего, в ходе которого осужденный схватил кухонный нож и нанес оппоненту удар в область груди, после чего продолжил его избиение и нанес еще не менее 19 ударов потерпевшему в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался. После произошедшего осужденный покинул место происшествия, однако, был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО