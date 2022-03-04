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Житель Чапаевска осужден за убийство своего знакомого

4 марта 2022 14:46
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Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому местному жителю. Он признан судом виновным по статьям "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" и "Убийство".

В мае 2021 года мужчина украл со стройки на улице Куйбышева в Чапаевске инструменты на сумму более 43 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2021 года осужденный, находясь в квартире ранее знакомого местного жителя, во время пьяной ссоры зарезал своего оппонента.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба СУ СКР СО. 

 

Фото:   pixabay

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