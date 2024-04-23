Замглавы Минобороны РФ Иванова задержали по подозрению в получении взятки

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Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность.

Фото: pxhere.com