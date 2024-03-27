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Следствие считает, что Ягодкина причастна к махинациям с акцизными марками. Нанесенный ее действиями ущерб предварительно оценивается в 1,2 млрд рублей.
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Замглавы ФТС РФ Ягодкиной предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, она арестована на два месяца

27 марта 2024 21:30
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Следствие считает, что Ягодкина причастна к махинациям с акцизными марками. Нанесенный ее действиями ущерб предварительно оценивается в 1,2 млрд рублей.

Заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елене Ягодкиной предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, она арестована на два месяца. Об этом 27 марта сообщает корреспондент «Известий» из зала Басманного суда.

Следствие считает, что Ягодкина причастна к махинациям с акцизными марками. Нанесенный ее действиями ущерб предварительно оценивается в 1,2 млрд рублей. Следователь счел, что на свободе замглавы ФТС может предпринять попытку сбежать, лучше всего заключить ее под стражу.

Сама фигурантка своей вины не признала, отметив, что готова дополнительно дать показания по ходу расследования.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Москва

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