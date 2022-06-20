Заместитель начальника МВД СО приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю начальника МВД России по городу Самаре. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

"Следствием и судом установлено, что в марте 2011 года осужденный, занимавший должность заместителя начальника оперативно-розыскной части, встретился с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества «Законовские» в одном из ресторанов, расположенных в Кировском районе города Самары. В ходе встречи между мужчинами была достигнута договоренность о передаче осужденному в качестве взятки денежных средств в размере 150 тысяч рублей ежемесячно и единовременной передачи имущества в виде транспортного средства ВАЗ-212140. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу, а также бездействие в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и транспортного средства стоимостью более 300 тысяч рублей осужденный получил в марте 2011 года", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В период с апреля 2011 года по август 2017 года осужденный, занимавший различные должности в системе ГУ МВД СО, систематически получал от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за способствование совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц. В результате противоправных действий, он получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Судом сотрудник полиции признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде заключения 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в доход государства в размере 89 миллионов 200 тысяч рублей , лишения права занимать определённые должности сроком на 8 лет, лишения специального звания «полковник» полиции.

После вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Фото: СУ СКР СО