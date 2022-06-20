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Заместитель начальника МВД СО приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере

20 июня 2022 15:43
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После вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю начальника МВД России по городу Самаре. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

"Следствием и судом установлено, что в марте 2011 года осужденный, занимавший должность заместителя начальника оперативно-розыскной части, встретился с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества «Законовские» в одном из ресторанов, расположенных в Кировском районе города Самары. В ходе встречи между мужчинами была достигнута договоренность о передаче осужденному в качестве взятки денежных средств в размере 150 тысяч рублей ежемесячно и единовременной передачи имущества в виде транспортного средства ВАЗ-212140. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за принятие мер по обеспечению беспрепятственной работы коммерческих структур, подконтрольных преступному сообществу,  а также бездействие в случае выявления фактов противоправной деятельности его участников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что первую часть взятки в размере 150 тысяч рублей и транспортного средства стоимостью более 300 тысяч рублей осужденный получил в марте 2011 года", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В период с апреля 2011 года по август 2017 года осужденный, занимавший различные должности в системе ГУ МВД СО, систематически получал от 150 тысяч рублей до 400 тысяч рублей за способствование совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц. В результате противоправных действий, он получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Судом сотрудник полиции признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде заключения 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в доход государства в размере 89 миллионов 200 тысяч рублей , лишения права занимать определённые должности сроком на 8 лет, лишения специального звания «полковник» полиции.

После вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

 

Фото:   СУ СКР СО

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