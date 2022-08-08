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Заключен под стражу мужчина убивший супружескую пару в поселке Ягодное

8 августа 2022 14:37
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Оперативники задержали мужчину на следующие сутки после совершения преступления.

2 августа текущего года в дежурную часть Ставропольского района поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в поселке Ягодное обнаружены тела супругов – женщины 1962 года рождения и мужчины 1960 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили многочисленные следы пальцев рук и ладоней на дверных и оконных ручках, следы крови на полу и в душевой кабине. Полицейские обнаружили и изъяли предполагаемое орудие убийства – нож.

Также было установлено, что дверь забора была закрыта изнутри, следы взлома отсутствовали.

На место происшествия выезжал врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя сутки после совершения преступления задержали предполагаемого убийцу. Им оказался мужчина 1987 года рождения, проживающий в соседнем доме.

В ходе опроса задержанный признался в совершении преступления и пояснил, что убил супругов, с которыми поддерживал общение, из-за неприязни. Проник к соседям мужчина через забор между участками.

СУ СК РФ по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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