За превышение должностных полномочий задержан глава департамента городского хозяйства Тольятти

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Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти задержан руководитель департамента городского хозяйства города, подозреваемый по статье "Превышение должностных полномочий".

С мая по сентябрь 2023 года подозреваемый, зная, что произошедший в ноябре 2022 года обвал дерева на территории общего пользования, повлекший смерть мужчины, произошел вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Тольятти, организовал изготовление подложных документов, свидетельствующих о том, что упавшее дерево являлось сухостоем, а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Своими действиями подозреваемый создал условия для привлечения к уголовной ответственности сотрудников МБУ «Зеленстрой» и избежания привлечения к уголовной ответственности сотрудников администрации, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжается расследование уголовного дела, ранее возбужденного по факту смерти мужчины из-за падения дерева.

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