ВС разрешил делить при разводе переоформленное на родственников имущество

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Верховный суд России исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, передает РИА Новости.

Суд рассмотрел дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Прожив в браке восемь лет они решили развестись и поделить имущество через суд. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, история приобретения которых весьма запутанна.

Как указано в материалах дела, супруг перевел средства на их покупку на счет своей матери. Спустя несколько месяцев он заключил договоры о приобретении двух квартир, оплатила их мать со своего счета, оформив как беспроцентный заем на сына. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов.

С этим решением не согласился Верховный суд России.

"В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства. <...> Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат. <...> Таким образом, при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе", — решил суд.

Он указал, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного.

"Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию. В случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", — сказано в определении.

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