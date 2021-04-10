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С заявлением о краже обратилась внучка потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 23 млн рублей у дочери Чкалова
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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 23 млн рублей у дочери Чкалова

10 апреля 2021 17:39
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С заявлением о краже обратилась внучка потерпевшей.

Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве после хищения у пенсионерки 23 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова.

По словам Волк, 9 апреля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные ввели в заблуждение ее бабушку 1939 года рождения и похитили у нее 23 млн рублей. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - сказала представитель МВД России.

 

Фото из открытых источников

 

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