Я нашел ошибку
Главные новости:
Большая часть острых продуктов также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.
Врач-диетолог, нутригенетик рассказал о пользе острых приправ
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело в отношении зам. руководителя департамента строительства Новокуйбышевска
Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию.
В 2024 году вырастут цены на сигареты и алкоголь 
Всего профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли почти 1,2 миллиона жителей Самарской области.
Профилактический медосмотр и диспансеризацию жители региона теперь могут пройти по месту работы
Самарские спортсмены выиграли чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «русские шашки»
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.
 29 ноября в Самарской области без осадков, до -8°С
Более 167 млрд рублей из бюджета Самарской области будет направлено на выполнение социальных обязательств.
Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губдумы, на котором принят бюджет региона на следующий год
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело в отношении зам. руководителя департамента строительства Новокуйбышевска

28 ноября 2023 21:02
122
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим в следственный отдел из прокуратуры.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» администрацией Новокуйбышевска заключен муниципальный контракт с ООО на выполнение работ по благоустройству территории «Парк Дубки – источник энергии». В сентябре 2023 года работы по муниципальному контракту были оплачены в полном объеме.

По версии следствия, после заключения муниципального контракта подозреваемая, превышая свои должностные полномочия, дала указание неуполномоченному лицу на составление сметной документации по четырем арт-объектам в рамках дополнительного соглашения к Контракту по завышенной стоимости, в  результате чего, федеральному и региональному бюджетам был причинен ущерб на общую сумм более 8 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
297
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
268
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023  13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
320
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
1077
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
442
Весь список