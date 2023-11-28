Возбуждено уголовное дело в отношении зам. руководителя департамента строительства Новокуйбышевска

122

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим в следственный отдел из прокуратуры.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» администрацией Новокуйбышевска заключен муниципальный контракт с ООО на выполнение работ по благоустройству территории «Парк Дубки – источник энергии». В сентябре 2023 года работы по муниципальному контракту были оплачены в полном объеме.

По версии следствия, после заключения муниципального контракта подозреваемая, превышая свои должностные полномочия, дала указание неуполномоченному лицу на составление сметной документации по четырем арт-объектам в рамках дополнительного соглашения к Контракту по завышенной стоимости, в результате чего, федеральному и региональному бюджетам был причинен ущерб на общую сумм более 8 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.