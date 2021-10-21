Возбуждено уголовное дело в отношении матери  двух девочек, спасшихся при пожаре в Сызрани

399

В Сызрани мама девочек, которые выпрыгнули в окно квартиры, спасаясь от пожара, подозревается в оставлении детей в опасности.

Следственным отделом Сызрани продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1997 года рождения, подозреваемой в совершении преступления по статье "Оставление в опасности".

13 октября подозреваемая оставила своих малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения одних без присмотра в квартире на 5 этаже одного из жилых домов по улице Баженова в Сызрани, закрыв дверь на ключ.

"Во время отсутствия женщины в квартире произошло возгорание межкомнатной двери, в связи с чем девочки, опасаясь пожара, выпрыгнули в окно. Дети были доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Алексей Ногинский