В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот

100

Следователем следственного отдела Отрадного возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".



14 августа в вечернее время подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак Похвистневского района Самарской области, где на спортивной площадке играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок погиб.



В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, виновных в произошедшем, а также всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО