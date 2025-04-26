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Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей

26 апреля 2025 11:11
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Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей

Россияне могут использовать для самообороны ножи при условии, если нападавших много, а опасность грозит в том числе детям. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

Уточняется, что такое разъяснение было вызвано делом жителя Твери. Он находился на семейном празднике в момент, когда у одного из его гостей произошел конфликт с соседкой, которая позвонила своему сыну и попросила его приехать и разобраться с обидчиком. Тот приехал в нетрезвом состоянии с двумя друзьями, вместе они проникли на территорию дома и начали избивать предполагаемого оскорбителя и хозяина дома, на руках которого находилась его дочь. После чего организатор праздника взял нож и нанес удары нападавшим, в результате чего все трое скончались.

Следствие обвинило мужчину по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), но Тверской областной суд, в который обратились потерпевшие, вынес оправдательный приговор, сославшись на то, что сделанное было самообороной.

Пострадавшая сторона на этом не остановилась и дошла до Верховного суда, где обвинения также были оспорены, после чего дело включили в обзор практики, чтобы другие судебные заведения пользовались им как примером для того, чтобы принимать верные решения, пишут "Известия".

«Суд пришел к обоснованному выводу о том, что количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка и иных лиц», — говорится в материале обзора.

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