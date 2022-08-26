В Жигулевске сын силой отобрал у матери 400 рублей и потратил их на алкоголь и сигареты

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В дежурную часть ОМВД Жигулевска поступило сообщение от 63-летней местной жительницы, которая сообщила, что несколько минут назад сын отнял у нее деньги.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Женщина пояснила, что ее 30-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал требовать деньги на сигареты и алкоголь, а получив отказ, грубо оттолкнул ее, забрал деньги из сумки и ушел.

Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц города. Мужчина признал вину, раскаялся и пояснил, что деньги потратил на алкоголь и сигареты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья". Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО