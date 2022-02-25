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В Жигулевске отправят на принудительное лечение мать, которая избила своего плачущего младенца

25 февраля 2022 17:41
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У малыша диагностировали закрытый перелом бедренной кости.

Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней матери, обвиняемой по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"По версии следствия, обвиняемая (мать двоих детей) не уделяла должного внимания своему младшему сыну 2021 года рождения, а именно не обеспечила условия, необходимые для его психического и физического развития. Так, 28 ноября 2021 года женщина на почве неприязненных отношений, вызванных плачем ребенка, нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу. Мальчик с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости", - передает пресс-служба СУ СКР СО.

Согласно заключению экспертизы в силу своего психического состояния обвиняемая не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера.

В настоящее время дети находятся в специализированном учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает. 

 

Фото:   СУ СКР СО

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