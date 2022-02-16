В Железнодорожном районе Самары пресечена незаконная игорная деятельность

125

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".



По версии следствия, в январе 2022 года подозреваемый осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игорного оборудования в нежилом помещении в Железнодорожном районе Самары. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области.



Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Фото: скриншот видео/СУ СКР СО